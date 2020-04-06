В Дагестане коронавирус начал распространяться бесконтрольно
|16:40 06.04.2020
|Дагестан республика
В одном из российских регионов, Дагестане, коронавирусная инфекция уже распространяется, минуя конкретных носителей.
Об этом заявил глава республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов, пишет ghall.com.
«Можно говорить о переходе процесса вируса из 3-го этапа — ограниченное местное распространение <…> в 4-й — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев», — цитируют его в сообщении властей Дагестана.
Специалист пояснил, что теперь COVID-19 в регионе можно заразиться, подцепив вирус из воздуха, с почвы, предметов или в общественном транспорте, магазине или аптеке, пишет РИА «Новости».
Чтобы избежать «кратного увеличения» инфицирований, Павлов потребовал установить более жесткий карантин и усилить дезинфекцию.
Одновременно с этим стало известно, что списки зараженных оказались в Сети. Виновные в утечке пока не названы, ведется расследование, пишет РИА «Дагестан».
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