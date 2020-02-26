Авиакомпании отменили около 85% рейсов в Симферополь
|16:00 06.04.2020
|Крым
Авиакомпании отменили на фоне пандемии коронавируса около 85% рейсов по маршрутам между аэропортами российских городов и Симферополем.
За сутки в оккупированном Крыму примут и отправят только шесть самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Симферополя.
Ранее сообщалось, что с 1 по 5 апреля из-за коронавируса авиакомпании отменили 55% рейсов в Симферополь на прием и отправление.
"Авиакомпании в аэропорту Симферополь 6 апреля отменили около 85% рейсов. За эти сутки аэропорт примет и отправит всего шесть самолетов. Масштабные отмены рейсов фиксируются на протяжении всего апреля", - сказал собеседник агентства.
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