Авиакомпании отменили на фоне пандемии коронавируса около 85% рейсов по маршрутам между аэропортами российских городов и Симферополем.

За сутки в оккупированном Крыму примут и отправят только шесть самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 апреля из-за коронавируса авиакомпании отменили 55% рейсов в Симферополь на прием и отправление.

"Авиакомпании в аэропорту Симферополь 6 апреля отменили около 85% рейсов. За эти сутки аэропорт примет и отправит всего шесть самолетов. Масштабные отмены рейсов фиксируются на протяжении всего апреля", - сказал собеседник агентства.