Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
|20:00 06.04.2020
|Турция
Турция сокращает передвижение своих войск в зонах операций в соседней Сирии в связи с ростом числа зараженных и погибших от коронавируса среди турецких граждан.
Об этом заявило Министерство обороны страны в воскресенье, 5 апреля, пишет ghall.com со ссылкой на Reuters.
“Войска, размещенные в Сирии, теперь будут входить и выходить из районов операции только с разрешения главы армии. Таким образом, перемещение персонала и войск сводится к минимуму, если только оно не является обязательным”, – говорится в сообщении министерства.
Анкара поддерживает сирийских повстанцев в северо-западном регионе Идлиб, где в начале этого года было начато развертывание турецких войск. Боевые действия утихли после того, как месяц назад Турция договорилась о прекращении огня с Россией, которая поддерживает сирийские правительственные силы.
Турецкие военные контролируют сирийские пограничные районы к востоку от Идлиба.
Министерство обороны создало новое подразделение для борьбы с распространением коронавируса. Турецкие врачи были направлены в районы операций для обучения, связанного с тяжелыми респираторными заболеваниями.
По словам министра здравоохранения Фахреттина Коча, число смертей в Турции от болезни COVID-19 за последние 24 часа возросло на 73 человека – до 574, а число новых подтвержденных случаев заболевания – на 3135 человек, до 27 тыс. 069.
Ранее сообщалось, что Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков.
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