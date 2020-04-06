Турция сокращает передвижение своих войск в зонах операций в соседней Сирии в связи с ростом числа зараженных и погибших от коронавируса среди турецких граждан.

Об этом заявило Министерство обороны страны в воскресенье, 5 апреля, пишет ghall.com со ссылкой на Reuters.

“Войска, размещенные в Сирии, теперь будут входить и выходить из районов операции только с разрешения главы армии. Таким образом, перемещение персонала и войск сводится к минимуму, если только оно не является обязательным”, – говорится в сообщении министерства.

Анкара поддерживает сирийских повстанцев в северо-западном регионе Идлиб, где в начале этого года было начато развертывание турецких войск. Боевые действия утихли после того, как месяц назад Турция договорилась о прекращении огня с Россией, которая поддерживает сирийские правительственные силы.

Турецкие военные контролируют сирийские пограничные районы к востоку от Идлиба.

Министерство обороны создало новое подразделение для борьбы с распространением коронавируса. Турецкие врачи были направлены в районы операций для обучения, связанного с тяжелыми респираторными заболеваниями.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коча, число смертей в Турции от болезни COVID-19 за последние 24 часа возросло на 73 человека – до 574, а число новых подтвержденных случаев заболевания – на 3135 человек, до 27 тыс. 069.

Ранее сообщалось, что Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков.