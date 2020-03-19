Первый экспериментальный женский экипаж новейшего патрульного катера Черноморского флота "Раптор" проекта 03160 проходит курс навигации в рамках цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ России в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в это же время девушки изучают радиотехническое вооружение катера и системы энергетики, пишет flot.com.

Командир катера Анна Брикез, рулевой-сигнальщик Юлия Курочкина и моторист Ольга Чулкова изучают базовые основы кораблевождения и навигационной безопасности плавания, включая такие важнейшие документы, как Международные правила предупреждения столкновения судов, документы по системе МАМС (единая система ограждения навигационных опасностей плавучими знаками).

В пресс-службе военного ведомства отметили, что учебно-тренажерная база Объединенного учебного центра ВМФ позволит девушкам получить необходимый объем теоретических и практических знаний по навигации, которые они продолжат впоследствии совершенствовать непосредственно на катере "Раптор" на Черноморском флоте.

Напомним, что о формировании первого экспериментального женского экипажа на Черноморском флоте стало известно в начале марта.

Катера "Раптор" проекта 03160 считаются самыми быстрыми в составе ВМФ России – они способны развить скорость до 50 узлов. "Рапторы" предназначены для патрулирования прибрежной зоны, поиска диверсантов, высадки и поддержки огнем подразделений спецназначения.

Катера проекта 03160 могут оперативно доставить подразделение морской пехоты численностью до 20 человек в назначенный район на расстояние до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, "Рапторы" подходят для проведения поисково-спасательных операций и для обеспечения безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.

"Рапторы" обладают мощным для своего класса вооружением – дистанционным боевым модулем "Управа-Корд" калибра 14,5 мм и двумя 7,62-мм пулеметами "Печенег". Броня катера способна выдержать обстрел из автоматов АКМ калибра 7,62 мм.