Оккупанты обещают через год начать строительство нового водовода для Севастополя

14:40 06.04.2020   Севастополь

Новый водовод в Севастополе, строительство которого планируется начать в 2021 году, позволит улучшить снабжение северных районов города.

Об этом сообщил ТАСС "замгубернатора" оккупированного Севастополя Владимир Базаров.

"У нас есть Орловский водозабор, где достаточно воды, но она не соответствует по нормативам - в ней больше солей, чем положено по санитарным нормам. Новый водовод позволит смешивать воду с водозабора и Чернореченского водохранилища, доводить ее до норматива и подавать жителям", - сказал Базаров.

Базаров уточнил, что необходимо построить трубопровод диаметром 500 мм и длиной около 10 км. Вода будет подаваться в районы северной части Севастополя от города Инкерман до села Штурмовое. "Сейчас идет проектирование, реализацию планируем на 2021 год", - отметил собеседник агентства.

Проблемы с водоснабжением и орошением земель в Крыму появились после аннексии полуострова Россией в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу и обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников, находящихся на территории Крымского полуострова. Севастополь обеспечивается водой благодаря Чернореченскому водохранилищу.



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