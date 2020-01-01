5 апреля 2020 года началась экспедиция по поиску трех боевых кораблей Черноморского флота, погибших под Новороссийском в октябре 1943 года.

Команда морских инженеров и спасателей вышла в море на многофункциональном судне "Балтийский исследователь", пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщение Росморречфлота.

"Приуроченная к 75-летию Победы экспедиция направлена на поиск и обследование лидера эсминцев "Харьков" и эсминцев "Беспощадный" и "Способный", погибших при проведении набеговой операции на побережье Крымского полуострова, занятого немецкими войсками", - пишет издание.

Поисковые работы, которые будут выполняться на глубине порядка 1800 метров, включают в себя площадную гидроакустическую съёмку рельефа дна с помощью многолучевого эхолота на телеуправляемом подводном аппарате, детальную съёмку объектов поиска с целью идентификации, формирование 3D модели обнаруженных объектов. На обнаруженные и идентифицированные корабли будут установлены памятные таблички. Также в районе выполнения работ пройдут траурные мероприятия.

В работе примут участие сотрудники "Морспасслужбы" и петербургской компании "Фертоинг". Обе организации уже имеют опыт совместной работы, направленной на увековечивание памяти моряков.



Фото: Росморречфлот