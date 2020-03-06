Симферополь обеспечен водой на 3,5 месяца. Если в течение этого времени в оккупированном Крыму не будет сильных осадков, то в городе возможны ограничения водоснабжения.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

"Запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. В то же время, полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя", - сообщил Аксенов.

По его словам, Партизанское и Симферопольское водохранилища заполнены менее чем на треть. Однако в период самоизоляции населения потребление воды не увеличилось. Кроме того, он выразил надежду на то, что ситуация изменится в мае и июне, так как, согласно многолетним наблюдениям, именно в это время в регионе выпадает максимальное количество осадков.

Аксенов сообщил, что решение по ограничению подачи воды для населения должно приниматься оккупационной администрацией Симферополя.

По данным крымского гидрометцентра, к началу апреля общая заполняемость трех водохранилищ, обеспечивающих Симферополь водой, составляет 106 млн кубометров. Это на 88 млн кубометров меньше, чем в этот же период в прошлом году.

Как сообщал ранее министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, в первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров. При этом общий расход на водоснабжение за первую половину марта составил 2 млн 412 тыс кубометров.