Оккупанты опять заговорили об ограничениях подачи воды

14:20 06.04.2020   Крым

Симферополь обеспечен водой на 3,5 месяца. Если в течение этого времени в оккупированном Крыму не будет сильных осадков, то в городе возможны ограничения водоснабжения. 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. 

"Запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. В то же время, полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя", - сообщил Аксенов. 

По его словам, Партизанское и Симферопольское водохранилища заполнены менее чем на треть. Однако в период самоизоляции населения потребление воды не увеличилось. Кроме того, он выразил надежду на то, что ситуация изменится в мае и июне, так как, согласно многолетним наблюдениям, именно в это время в регионе выпадает максимальное количество осадков. 

Аксенов сообщил, что решение по ограничению подачи воды для населения должно приниматься оккупационной администрацией Симферополя. 

По данным крымского гидрометцентра, к началу апреля общая заполняемость трех водохранилищ, обеспечивающих Симферополь водой, составляет 106 млн кубометров. Это на 88 млн кубометров меньше, чем в этот же период в прошлом году. 

Как сообщал ранее  министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, в первой половине марта приток воды в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 миллиона 620 тысяч кубометров. При этом общий расход на водоснабжение за первую половину марта составил 2 млн 412 тыс кубометров.



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