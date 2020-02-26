Сроки модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходит ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", откладываются минимум на год.

Об этом пишет sudostroenie.info со ссылкой на информацию российских СМИ



По данным издания, из-за сложностей с подрядчиком – петербургской компанией “Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" – работы по подготовке дока планируется завершить в мае 2021 года. Ранее док для единственного российского авианосца планировалось подготовить к 2020 году.

Вместе с тем, по информации издания 47news, в настоящее время прокуратура Мурманской области ведет проверку контракта на реконструкцию и техническое перевооружение сухого дока на 35-м СРЗ.



Сухой док на 35-м СРЗ формируется из двух существующих путем демонтажа перемычки между ними.