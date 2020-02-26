Сухой док для российского "Адмирала Кузнецова" не будет готов в срок

13:00 06.04.2020   Россия

Сроки модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходит ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", откладываются минимум на год. 

Об этом пишет sudostroenie.info со ссылкой на информацию российских СМИ
 
По данным издания, из-за сложностей с подрядчиком – петербургской компанией “Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" – работы по подготовке дока планируется завершить в мае 2021 года. Ранее док для единственного российского авианосца планировалось подготовить к 2020 году.

Вместе с тем, по информации издания 47news, в настоящее время прокуратура Мурманской области ведет проверку контракта на реконструкцию и техническое перевооружение сухого дока на 35-м СРЗ.
 
Сухой док на 35-м СРЗ формируется из двух существующих путем демонтажа перемычки между ними.



Ще на цю тему:

10:00 06.04.2020
Глава ОСК Росии назвал стоимость ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове"
14:00 02.04.2020
СМИ узнали о карантине на российской АПЛ "Смоленск"
19:41 26.03.2020
Британці задіяли 9 кораблів для супроводу кораблів ВМФ РФ
14:40 19.03.2020
Оборудование для ледокола ВМФ получит импортную начинку, несмотря на наличие российского аналога и возможные санкции
13:40 19.03.2020
В комплект вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы
12:00 19.03.2020
В России опять взялись за модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов"
10:00 19.03.2020
Срок службы старых атомных подлодок РФ увеличат вдвое
12:20 13.03.2020
При Главкомате ВМФ России будет создан центр контроля строительства и ремонта кораблей
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
09:40 05.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вели бой с кораблями условного противника
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
Всі новини країни
Армения Армения
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
17:20 06.04.2020
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
16:40 06.04.2020
В Дагестане коронавирус начал распространяться бесконтрольно
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
13:40 06.04.2020
Туреччина пропустила українські фури через кордон
12:00 06.04.2020
Сроки ввода в эксплуатацию российских С-400 в Турции сорваны
13:41 03.04.2020
Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 06.04.2020
Денісова заявляє про загрозу життю українських політв'язнів у Росії
20:30 06.04.2020
Дружина кримського політв’язня Ісмаїлова не має звісток з лютого / Фото
19:40 06.04.2020
Объявлено подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при аннексии Крыма
18:20 06.04.2020
США: Росія повинна припинити блокування українських ЗМІ в окупованих Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд