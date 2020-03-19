Хворих на COVID-19 військових Росія планує лікувати в окупованому Севастополі

12:40 06.04.2020   Севастополь

Російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі. 

Для цього розпочали готувати госпітальне судно «Єнісєй» Чорноморського флоту РФ. Воно вже понад два десятки років не виходило в море, і росіяни його використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування, пише АриіяІnform.

Про такі заходи російського Міноборони повідомляє інформагентство ТАСС, посилаючись на виконувача обов’язків севастопольського "губернатора" Михайла Развожаєва. Той сподівається, що до розміщення на ньому військових справа не дійде.

ВМФ Росії у своєму розпорядженні має чотири подібні судна (по одному на кожен із флотів: Північний, Балтійський, Тихоокеанський і Чорноморський), які побудовані ще за радянських часів у Польщі.

З цих чотирьох суден поки що планується залучити лише одне — те, що у Севастополі — «Єнісей». У евакуаційному режимі воно здатне прийняти на борт до 450 хворих. 

"Хворих російське оборонне відомство вирішило звозити в окупований український Крим. І для цього віддало розпорядження місцевим «гауляйтерам» підготувати належну базу для приймання недужих. Усе це дає зрозуміти, що доля аборигенів, які реально можуть заразитись страшною хворобою, окупантів узагалі не цікавить", - пише видання.



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