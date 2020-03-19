В крымский обсерватор поместят экипаж прибывшей из Греции яхты

12:20 06.04.2020   Крым

Экипаж прибывшей из Греции в Крым яхты будет помещен в обсерватор, где наблюдаются люди с подозрением на коронавирус. 

Об этом в ходе оперативного штаба сообщила главный санитарный врач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, пишет РИА Новости

"В Феодосии сейчас на причале стоит яхта "Варвара". Яхта находилась на стоянке в Греции. По протоколу сегодня экипаж должен быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора", - сказала Пеньковская. 

По ее данным, пока находящиеся на судне люди не сходят на берег и еще не находятся под медицинским наблюдением. В зоне причала работают медики. 

Данные яхты: Name: VARVARA
MMSI: 273391430
Flag: Russia [RU]
Length Overall x Breadth Extreme: 11 x 3 m

В воскресенье, 5 апреля, стало известно о выявлении в Крыму двух новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оказалось, что крымчане заразились от прибывшего из Москвы родственника. С начала пандемии в Крыму выявили 20 случаев инфицирования, при этом два человека уже выздоровели и выписаны их медучреждений. В Севастополе выявлено пятеро больных. 



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