В крымский обсерватор поместят экипаж прибывшей из Греции яхты
|12:20 06.04.2020
|Крым
Экипаж прибывшей из Греции в Крым яхты будет помещен в обсерватор, где наблюдаются люди с подозрением на коронавирус.
Об этом в ходе оперативного штаба сообщила главный санитарный врач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, пишет РИА Новости.
"В Феодосии сейчас на причале стоит яхта "Варвара". Яхта находилась на стоянке в Греции. По протоколу сегодня экипаж должен быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора", - сказала Пеньковская.
По ее данным, пока находящиеся на судне люди не сходят на берег и еще не находятся под медицинским наблюдением. В зоне причала работают медики.
Данные яхты: Name: VARVARA
MMSI: 273391430
Flag: Russia [RU]
Length Overall x Breadth Extreme: 11 x 3 m
В воскресенье, 5 апреля, стало известно о выявлении в Крыму двух новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оказалось, что крымчане заразились от прибывшего из Москвы родственника. С начала пандемии в Крыму выявили 20 случаев инфицирования, при этом два человека уже выздоровели и выписаны их медучреждений. В Севастополе выявлено пятеро больных.
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