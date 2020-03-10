Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что российские ЗРК С-400 «Труимф» будут поставлены на боевое дежурство страны уже к началу апреля.

Однако, вопреки этому, на сегодняшний день о принятии на боевое дежурство турецкими военными этих систем нет никакой информации, что может означать, что из-за неизвестных причин, сроки ввода С-400 в эксплуатацию были сорваны, пишет avia.pro.

В настоящий момент нет никаких сведений о том, что могло послужить причиной срыва ввода в эксплуатацию ЗРК С-400, однако, специалисты полагают, что в действительности, Анкара уже использует эти средства ПВО/ПРО, однако намеренно не афиширует это, опасаясь, что в условиях активного распространения коронавируса, введённые США санкции могут очень серьёзно ударить по рейтингу турецкого лидера и экономике этого государства.

С другой стороны, причины вполне могут заключаться и в ряде иных факторов, в том числе, невозможности постановки С-400 на боевое дежурство из-за сложной ситуации с коронавирусом, так, в частности, вполне могли возникнуть проблемы с отправкой российских военных или же даже противодействием российской стороной на фоне несоблюдения Турцией договорённостей по Сирии.

На данный момент каких-либо официальных комментариев со стороны Анкары на этот счёт нет, пишет издание.