Туреччина пропустила українські фури через кордон
|13:40 06.04.2020
|Турция
Українські далекобійники були заблоковані на турецько-болгарському кордоні з 21 березня.
Туреччина дозволила українським далекобійникам, які були заблоковані на кордоні з Болгарією, перетнути його і продовжувати рух, Як пише ZN,UA, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня" - написав очільник Мініфраструктури на своїй сторінці у Facebook увечері в неділю, 5 квітня.
Він нагадав, що Туреччина закрила сухопутний кордон з 21 березня. При цьому вантажні перевезення заборонені не були, але водіїв відправили на 14-денний карантин. Питання розблокування руху українських фур піднімалося на рівні МЗС двох держав, а президент України Володимир Зеленський обговорював проблему із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
За словами Криклія, уряд розробив механізм реалізації дзеркальних заходів щодо держав, які вводять карантинні обмеження для українських перевізників, і найближчим часом цей проект буде розглянуто Кабміном.
21 березня Туреччина закрила в'їзд до країни для громадян 68 держав, у тому числі України, під приводом боротьби з поширенням коронавіруса. Проте вдо списку потрапили далеко не всі країни, де зафіксовані випадки COVID-19: фури з російськими, білоруськими та молдовськими номерами продовжують перетинати кордон.
Станом на 1 квітня, на кордоні Туреччини та Болгарії опинилися заблокованими понад 60 українських автомобілів і майже 200 водіїв.
МЗС України направило ноту МЗС Туреччини. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба піднімав це питання в розмові з турецьким колегою, а міністр інфраструктури Владислав Криклій зустрічався з турецьким послом.
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