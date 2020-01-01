Туреччина пропустила українські фури через кордон

13:40 06.04.2020   Турция

Українські далекобійники були заблоковані на турецько-болгарському кордоні з 21 березня.

Туреччина дозволила українським далекобійникам, які були заблоковані на кордоні з Болгарією, перетнути його і продовжувати рух, Як пише ZN,UA, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня" - написав очільник Мініфраструктури на своїй сторінці у Facebook увечері в неділю, 5 квітня.

Він нагадав, що Туреччина закрила сухопутний кордон з 21 березня. При цьому вантажні перевезення заборонені не були, але водіїв відправили на 14-денний карантин. Питання розблокування руху українських фур піднімалося на рівні МЗС двох держав, а президент України Володимир Зеленський обговорював проблему із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

За словами Криклія, уряд розробив механізм реалізації дзеркальних заходів щодо держав, які вводять карантинні обмеження для українських перевізників, і найближчим часом цей проект буде розглянуто Кабміном.

21 березня Туреччина закрила в'їзд до країни для громадян 68 держав, у тому числі України, під приводом боротьби з поширенням коронавіруса. Проте вдо списку потрапили далеко не всі країни, де зафіксовані випадки COVID-19: фури з російськими, білоруськими та молдовськими номерами продовжують перетинати кордон.

Станом на 1 квітня, на кордоні Туреччини та Болгарії опинилися заблокованими понад 60 українських автомобілів і майже 200 водіїв.

МЗС України направило ноту МЗС Туреччини. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба піднімав це питання в розмові з турецьким колегою, а міністр інфраструктури Владислав Криклій зустрічався з турецьким послом.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
Всі новини країни
Армения Армения
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
17:20 06.04.2020
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
16:40 06.04.2020
В Дагестане коронавирус начал распространяться бесконтрольно
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
13:40 06.04.2020
Туреччина пропустила українські фури через кордон
12:00 06.04.2020
Сроки ввода в эксплуатацию российских С-400 в Турции сорваны
13:41 03.04.2020
Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 06.04.2020
Денісова заявляє про загрозу життю українських політв'язнів у Росії
20:30 06.04.2020
Дружина кримського політв’язня Ісмаїлова не має звісток з лютого / Фото
19:40 06.04.2020
Объявлено подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при аннексии Крыма
18:20 06.04.2020
США: Росія повинна припинити блокування українських ЗМІ в окупованих Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд