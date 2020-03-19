Карантин: Туристы продолжают приезжать в Крым
|11:40 06.04.2020
|Крым
Несмотря на запрет на работу объектов туристической сферы до 1 июня, туристы продолжают приезжать в оккупированный Крым.
Как передает РИА «Новый День», за сутки по Керченскому мосту на территорию аннексированного полуострова въезжает 1,2 – 1,4 тысячи автомобилей. Так, 4 марта 25% из них отправились в Симферополь, 27% – в Ялту, по 9% – в Алушту, Евпаторию, Феодосию и Судак.
Проверки, проведенные оккупационным правительством Крыма, показали, что некоторые средства размещения продолжают бронировать места. Выявлено 6 таких отелей, после проверки 5 из них брони отменили, в 1 заявили, что бронируют места только "командировочным".
Кроме того, выявлен отель, продолживший заселять гостей. Это оказались апартаменты «Магнолия» в Мисхоре. Хозяйку привлекли к ответственности, пишет издание.
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