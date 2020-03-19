Несмотря на запрет на работу объектов туристической сферы до 1 июня, туристы продолжают приезжать в оккупированный Крым.

Как передает РИА «Новый День», за сутки по Керченскому мосту на территорию аннексированного полуострова въезжает 1,2 – 1,4 тысячи автомобилей. Так, 4 марта 25% из них отправились в Симферополь, 27% – в Ялту, по 9% – в Алушту, Евпаторию, Феодосию и Судак.

Проверки, проведенные оккупационным правительством Крыма, показали, что некоторые средства размещения продолжают бронировать места. Выявлено 6 таких отелей, после проверки 5 из них брони отменили, в 1 заявили, что бронируют места только "командировочным".

Кроме того, выявлен отель, продолживший заселять гостей. Это оказались апартаменты «Магнолия» в Мисхоре. Хозяйку привлекли к ответственности, пишет издание.