Российской экономике предсказали обвал на 30%

11:20 06.04.2020   Россия

Первые симптомы тяжелой формы коронавируса появились в анализах российской экономики. 

По итогам марта, еще до введения карантина, деловая активность в частном секторе РФ рухнула рекордно за 11 лет, пишет finanz.ru.

Сводный индекс PMI, который ежемесячно рассчитывает IHS Markit на основе данных по продажам, заказам и деловой уверенности, упал с 50,9 до 39,5 пункта, оформив минимум с 2009 года.

В то время как несырьевую промышленность кризис пока пощадил (PMI снизился 48,2 до 47,5 пункта), предприятия сферы услуг пережили шоковое сжатие внутреннего и внешнего спроса и были вынуждены сокращать мощности и резать штат. Объем экспортных заказов упал рекордно с февраля-2009, уровень занятости скатился на «дно» рецессии 2016 года, а ожидания бизнеса на будущее рухнули до исторического минимума, перечисляет Markit в релизе.

Нехватка поставщиков, задержки с транспортировкой и девальвация рубля породили рекордный за 13 месяцев скачок закупочных цен. Часть этой инфляции компаниям пришлось переложить на клиентов, что не могло не сказаться на продажах. Сводный индекс деловой активности в секторе услугах обвалился с 52 до 37,1 пункта.

Апрель сулит России резкое ухудшение ситуации с двузначным падением ВВП. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценивает его в 20%, ING и Райффайзенбанк - в 30%. Экономика будет работать на 55% мощности, говорит экономист Citi по России Иван Чакаров. То есть потери могут достигать 45% ВВП.

«Нет сомнений, что апрель станет самым провальным месяцем в российской экономике за всю современную историю», - уверен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По итогам второго квартала, если ориентироваться на композитный PMI, обвал ВВП может составить около 9-11%, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По итогам года ВВП потеряет 4,2%, прогнозирует Чакаров: это 4,6 триллиона рублей в денежном выражении.

Переболеть на карантине в легкой форме экономика не сможет, поскольку «черный лебедь» коронавируса прилетел не один: коллапс цен на нефть до уровней конца 1990х сулит шоковое сокращение валютных доходов. При средней цене в 20 долларов за баррель Urals во втором квартале сырьевой экспорт принесет в страну всего 19 млрд долларов против 64,9 млрд год назад, предупреждают аналитики агентства Национальные кредитные рейтинги.

В результате впервые в 21-м веке Россия может оказаться в ситуации дефицита торгового баланса - экспортные доходы не покроют расходы на закупки товаров за рубежом.

В других условиях это привело бы к дальнейшему падению рубля. Но курс удерживает то, что покупать валюту почти некому. Импорт парализован карантином, покупательская способность населения резко снизилась; «некоторому количеству российских граждан станет очень скоро буквально нечего есть», пишет президент ACI Russia Сергей Романчук: «Если раньше такой риск представлялся иллюзорным, то сейчас повышается вероятность любых, ранее казавшихся фантастическими, сценариев»

«Объявленные каникулы с сохранением заработной платы перекладывают затраты на поддержание социального спокойствия с государства на плечи владельцев бизнеса, которые порой просто не имеют запаса прочности, чтобы платить зарплату в течение нескольких месяцев без доходов от операционной деятельности», - сетует он.

Туристическая отрасль, гостиницы и авиакомпании уже находятся в состоянии клинической смерти. Следом, как гангрена, коронавирус будет пожирать непродовольственный ритейл, рестораны и сферу услуг. «В значительной степени эти сектора представлены малым и средним бизнесом: у большинства таких компаний нет подушки ликвидности, высокая доля фиксированных издержек (аренда, зарплаты), заметная долговая нагрузка и нередко низкая прибыльность, а главное - многие из них вынуждены были почти полностью остановить деятельность», - говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Судя по ключевым секторам, экономика начала падать уже в марте: на 0,1% сократилась добыча нефти, на 12,3% рухнула добыча газа, ускорился спад грузоперевозок. «Продленный на весь апрель карантин гарантирует заметную просадку в апреле», - пишут аналитики Промсвязьбанка.

Крупные производства, нефтяная отрасль, металлургия, финансовый сектор и другие отрасли, на которые в сумме приходится 70% экономики, продолжат работать, и в результате падение ВВП к концу года будет небольшим - около 3%, оценивает Мурашов.

Но за обманчиво скромной цифрой спрятаны большие проблемы на частном уровне, говорит он: закрытие малых предприятий, банкротства, увольнения.



Ще на цю тему:

14:00 25.03.2020
«Всё уйдет на поддержание штанов»: Правительство России сворачивает планы ускорения экономики
20:00 29.01.2020
Российская экономика продолжает пикировать в демографическую яму
20:20 26.12.2019
Пенсионные накопления россиян перебросили в бюджет «Газпрома»
10:00 19.12.2019
Глава ФАС России рассказал о попытках скрыть убытки оборонных предприятий
09:45 07.11.2019
Один из крупнейших в РФ заводов по переработке алюминия находится на грани банкротства
20:20 01.11.2019
Переводы из России за рубеж сократились впервые за три года
15:30 16.10.2019
В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
17:00 10.10.2019
«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек
13:30 08.10.2019
А России установлены новые лимиты по трудоустройству для иностранцев
08:30 30.09.2019
В ближайшие 3 года теневой сегмент казны России станет крупнейшей статьей расходов
12:41 28.08.2019
Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей
17:40 27.08.2019
Российское правительство провалило половину программ по ускорению экономики
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
Всі новини країни
Россия Россия
11:20 06.04.2020
Российской экономике предсказали обвал на 30%
10:00 06.04.2020
Морская пехота Каспийской флотилии РФ продемонстрировала навыки использования ночных прицелов
10:00 06.04.2020
Глава ОСК Росии назвал стоимость ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове"
08:40 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3, 4 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 06.04.2020
Сроки ввода в эксплуатацию российских С-400 в Турции сорваны
13:41 03.04.2020
Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня
10:45 03.04.2020
Turkish Airlines продовжила призупинення міжнародних польотів до 1 травня
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
Всі новини країни
Украина Украина
11:40 06.04.2020
Карантин: Туристы продолжают приезжать в Крым
11:00 06.04.2020
"Режим самоизоляции": Оккупанты в Севастополе организовали ярмарку выходного дня
10:40 06.04.2020
В окупованому Криму провайдери блокують 20 українських інформаційних сайтів. BSNews - у списку
10:20 06.04.2020
Режим "самоизоляции" граждан на территории Крыма продлен до 30 апреля
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд