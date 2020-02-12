"Режим самоизоляции": Оккупанты в Севастополе организовали ярмарку выходного дня

11:00 06.04.2020   Севастополь

В режиме всеобщей самоизоляции в Балаклаве (Севастополь) организовали работу 20 торговых палаток.

В Балаклаве на улице Невской организована ярмарка выходного дня, пишет ForPost

По словам ведущего специалиста организации ярмарок Романа Бирюкова, разрешение на открытие 20 торговых точек дало оккупационное правительство Севастополя. Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

«Распоряжение <врио> губернатора. Обеспечиваем продуктами питания город. Все продавцы в масках, перчатках», – пояснил журналистам Бирюков.

Ярмарка выходного дня в Балаклаве открыта на фоне продления до 12 апреля режима всеобщей самоизоляции. Напомним, за нарушения режима в городе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц от 1 тысячи до 30 тысяч рублей «в зависимости от обстоятельств», для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.



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