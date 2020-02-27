В окупованому Росією Криму 10 провайдерів у дев’яти населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Хізб ут-Тахрір» і Свідків Єгови.

Три українських інформаційних сайти доступні тільки частково. Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи в лютому-березні 2020 року, пише Радіо Свобода.

Доступ заблоковано до наступних сайтів: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, «5 канал», Радіо Хаят, «Фокус», «Главком», Центр журналістських розслідувань, «ТонеТо», «Депо», «Українська правда», «РБК-Україна», «Укрінформ», «Лівий берег», «Дзеркало тижня», «Стрічка», «Апостроф», «Главное», Blackseanews, а також сайти соціальних мереж LinkedIn і Телеграм, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і «Хізб ут-Тахрір».

Окрім того, у п’яти провайдерів з 10 недоступний сайт громадського об’єднання «Кримська солідарність». Cайт АТR блокують три провайдери, а сайт «Інформаційного опору» блокують два провайдери з усіх перевірених.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.