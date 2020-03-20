Режим "самоизоляции" граждан на территории Крыма продлен до 30 апреля
|10:20 06.04.2020
|Крым
Режим "самоизоляции" граждан в оккупированном Крыму продлили до 30 апреля.
Соответствующий указ "главы" аннексированного полуострова опубликован на официальном портале оккупационного правительства Крыма, пишет Крыминформ.
«С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», – сказано в тексте указа.
Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность. На период действия ограничений гражданам разрешается выходить из дома для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для похода в магазин и выноса мусора, а также выгула домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.
Ограничения не распространяются на адвокатов для защиты подсудимых и поездки на работу всем тем, кому это разрешено.
Введение ограничений Аксенов анонсировал 1 апреля. Они необходимы для недопущения распространения коронавируса в Крыму и в случае благоприятной эпидемиологической обстановки будут сняты раньше срока. Они продлены в связи с решением президента России объявить нерабочим весь апрель
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