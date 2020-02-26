Глава ОСК Росии назвал стоимость ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове"

10:00 06.04.2020   Россия

Ущерб от пожара на борту ремонтируемого тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" составил около 500 млн рублей. 

Как пишет flotprom, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, это предварительный подсчет: "Возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная", – сказал он. 

Алексей Рахманов подчеркнул, что срок передачи корабля флоту остается неизменным – 2022 год. 

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на 35-м СРЗ (филиал ЦС "Звездочка). Возгорание произошло 12 декабря 2019 года при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке корабля; потушить пожар, площадь которого превысила 500 кв. метров, удалось только к утру 13 декабря. 

В результате происшествия погибли военнослужащий-контрактник и офицер из состава службы живучести корабля. Пострадали более десяти человек. 

Ранее в прессе появлялись сообщения, что стоимость суммарного ущерба от пожара на борту корабля может превысить 95 млрд рублей. 

Это уже второе крупное ЧП при ремонте авианесущего крейсера: 30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул, погиб механик завода. Один из кранов упал на палубу крейсера. Корабль после ЧП отбуксировали на территорию 35-го СРЗ. 

Тогда в Объединенной судостроительной корпорации утверждали, что ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов". 

Контракт на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", вступившего в строй в 1990 году, подписан в апреле 2018 года. Стоимость работ составляет 60 млрд рублей.



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