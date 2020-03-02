Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців

09:40 06.04.2020   Греция

Греція ввела карантин у другому міграційному таборі на своїй материковій частині після того, як 53-річний афганець отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Афганець живе зі своєю сім'єю в таборі Малакаса разом з сотнями прохачів притулку. Він був переведений до лікарні в Афінах.

Наразі грецьке агентство громадської охорони здоров'я намагається простежити маршрут поширення вірусу і з’ясовує контакти афганця.

У четвер влада ввела карантин в таборі Ріцона в Центральній Греції після того, як 20 тестів дали позитивний результат на коронавірус. Це був перший подібний об'єкт в Греції, постраждалий з моменту спалаху хвороби.

Греція стала головними воротами до Європейського Союзу для більш ніж мільйона людей, які рятувалися від конфлікту в 2015-16 роках. В даний час понад 110 000 людей живуть в центрах для мігрантів по всій країні, причому 40 000 з них - в переповнених таборах на п'яти островах.

Досі в таборах на островах не було зареєстровано жодного випадку захворювання. Групи допомоги настійно закликають уряд евакуювати їх, попереджаючи, що ризик швидкого поширення вірусу серед людей, що живуть в жебрацьких умовах, високий і стримати спалах в таких умовах буде "неможливо".

Табір в Малакасі, розташований за 40 км на північний схід від Афін, буде поміщений в карантин на два тижні.

В кінці лютого в Греції був зареєстрований перший випадок захворювання новим коронавірусом. З тих пір в країні підтвердили 1673 випадки захворювання і 68 смертей.



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