В окупованому Криму виявили ще двох людей, які заразилися коронавірусом. Обидва - родичі чоловіка, який раніше прибув у Сімферопольський район із Москви.

Про це у Facebook повідомив кримський журналіст Заїр Акадиров, пише Укрінформ.

«У Криму за останню добу зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом. Це члени сім'ї громадянина, який повернувся з Москви за місцем проживання у Сімферопольський район», - повідомив Акадиров.

За його даними, обидва заражених госпіталізовані, перебувають під медичним наглядом. Встановлено коло контактних з ними осіб - усього шестеро людей за якими ведеться медичне спостереження.

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Нині загальна кількість хворих на коронавірус на території всього півострова - 25 осіб, у тому числі в Севастополі - 5. Двоє людей після одужання виписані з лікарні.

Всього на 5 квітня в Криму під медичним наглядом перебуваають 2974 людини. Під динамічним наглядом - 2886 осіб., 66 - на стаціонарі, 22 - в обсерваторах.