Приїхавший з Москви мешканець Криму заразив коронавірусом двох родичів
|09:00 06.04.2020
|Крым
В окупованому Криму виявили ще двох людей, які заразилися коронавірусом. Обидва - родичі чоловіка, який раніше прибув у Сімферопольський район із Москви.
Про це у Facebook повідомив кримський журналіст Заїр Акадиров, пише Укрінформ.
«У Криму за останню добу зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом. Це члени сім'ї громадянина, який повернувся з Москви за місцем проживання у Сімферопольський район», - повідомив Акадиров.
За його даними, обидва заражених госпіталізовані, перебувають під медичним наглядом. Встановлено коло контактних з ними осіб - усього шестеро людей за якими ведеться медичне спостереження.
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Нині загальна кількість хворих на коронавірус на території всього півострова - 25 осіб, у тому числі в Севастополі - 5. Двоє людей після одужання виписані з лікарні.
Всього на 5 квітня в Криму під медичним наглядом перебуваають 2974 людини. Під динамічним наглядом - 2886 осіб., 66 - на стаціонарі, 22 - в обсерваторах.
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