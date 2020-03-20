Україна в ООН вимагає від Росії відкрити гуманітарний доступ до Криму і Донбасу

08:00 06.04.2020   Крым

Україна підтримала заклик генсека ООН зняти перешкоди для допомоги найбільш уразливим перед пандемією регіонам, наголосивши на необхідності забезпечення Росією гуманітарного доступу до окупованих Донбасу і Криму.

Про це у Twitter повідомило Постійне представництво України при ООН, пише Укрінформ.

"Ми дякуємо Генеральному секретареві ООН за те, що він порушив питання необхідності надання допомоги найменш захищеним людям, а також забезпеченні безперешкодного гуманітарного доступу", - зазначається в дописі.

При цьому постпредство привертає увагу до протиправних дії Росії, яка на окупованих територіях України блокує роботу міжнародних спостережних місій і доступ гуманітарних вантажів.

"Росія повинна припинити блокування доступу й дозволити міжнародним місіям потрапити на окуповані території Донбасу, а також надати адекватний захист політв'язням у Криму", - підкреслили в Постійному представництві України при ООН.

Як повідомлялося, у п'ятницю офіс речника генсека ООН оприлюднив заяву, у якій висловив глибоке занепокоєння загостренням ситуації з пандемією коронавірусу, особливо в уразливих регіонах, а також із ускладненням гуманітарного доступу.

"Генеральний секретар наголошує на необхідності надання допомоги тим, хто найменш здатний захистити себе. Це питання базової людської солідарності та єдиний спосіб для нас подолати пандемію", - наголосили в ООН.



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