Морская пехота Каспийской флотилии РФ продемонстрировала навыки использования ночных прицелов
|10:00 06.04.2020
|Россия
В ходе двустороннего тактического учения подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили учебные стрельбы ночью с применением прицелов ночного видения.
Ротные тактические группы провели розыгрыш ДРТУ на полигоне Аданак в Дагестане, пишет пресс-служба Минобороны России.
Стрельба по мишеням велась из штатного оружия личного состава подразделений и бронетранспортёров БТР-82АМ с использованием приборов ночного видения, которые позволяют вести прицельный огонь и свободно совершать перемещение в ходе боя. Кроме того, были выполнены нормативы по ведению огня боевых машин с места из окопов и на ходу при выполнении манёвров. Стрельбу в ночных условиях производили боевыми трассирующими снарядами.
Ночные условия позволяют качественно подготовить личный состав подразделений морской пехоты необходимым навыкам ориентирования на местности, инженерного оборудования и маскировки.
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на учении в Дагестане совершили марш в район восстановления боеспособности, задействовав бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К).
Эвакуацию условно повреждённой военной техники на марше около 10 км в рамках двустороннего ротного тактического учения впервые выполнили машины БРЭМ-К на базе бронетранспортёра БТР-80.
Всего на этапе ДРТУ было задействовано порядка 6 машин БРЭМ-К и эвакуировано в учебных целях около 12 единиц ВВТ
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