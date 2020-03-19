В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделенв ия обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделения обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.

На российской военной базе в Армении в рамках тактико-специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) впервые были задействована армейская авиация. Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ авиабазы Эребуни ЮВО обеспечили экстренную доставку запасов боеприпасов, вещевого, продовольственного обеспечения на полигоны Алагяз и Камхуд.

В ходе проведения розыгрыша основных тактических действий подразделения МТО отработали различные виды тылового обеспечения подразделений по доставке боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), продовольствия, вещевого имущества, эвакуации и восстановления вооружения и военной техники. Также была отработана эвакуация условно раненых военнослужащих с поля боя.

В рамках учения отрабатывался полный перечень тактических действий и маневров в обороне и наступлении, с выполнением задач в горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

В Армении на полигоне Алагяз танковые экипажи и артиллерийские расчеты российской военной базы впервые провели зачетные стрельбы в составе разведывательного огневого комплекса в рамках двустороннего тактического учения.

Танкисты и артиллеристы из состава ротных тактических групп поразили цели условного противника из танков, самоходных гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня. Точность поражения целей обеспечили данные беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Личный состав отработал ведение огня с подготовленных и неподготовленных позиций, с места и многократной сменой огневых позиций.

Танкисты и артиллеристы ЮВО выполнили более 50 задач по огневому поражению целей, имитирующих бронетехнику и огневые средства условного противника, расположенные на дальности от 1 до 20 км в горной местности.

Результаты зачетных стрельб оценила комиссия соединения, назначенная для контрольной проверки подразделений за зимний период обучения.

Военнослужащие российской военной базы в Армении приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

В течение недели личный состав соединения сдаст зачеты по основным предметам обучения, в том числе тактической, специальной, инженерной, строевой, разведывательной и физической подготовкам.

Все военнослужащие, привлеченные к проверке, выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, а также зачетные упражнения по вождению автомобильной и бронетанковой техники.

Особенностью проведения контрольной проверки за зимний период обучения, по указанию командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, является сдача тактики, вождения и огневой подготовки исключительно в ночное время суток.