ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения

13:20 06.04.2020   Абхазия

Мотострелки российской военной базы в Абзахии во взаимодействии с военнослужащими республики выполнили совместные задачи в составе ротно-тактических групп. 

Они отработали оборонительные и наступательные действия, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также тыловое обеспечение подразделений в бою, пишет пресс-служба Минобороны России.

На горном полигоне Цабал военнослужащие провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники, в том числе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, а также из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Было поражено более 1 тысячи различных мишеней и целей, израсходовано около 30 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 100 артиллерийских снарядов.

В учении базы было задействовано около 200 единиц военной техники ЮВО, в том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и «Тигр».

Военнослужащие подразделений военной полиции российской военной базы в Абхазии впервые применили новейший крупнокалиберный пулемет НСВ «Утес» на зенитном станке. Военные полицейские в ходе учения поразили цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

На горном полигоне Цабал в ходе сопровождения колонны военной техники военнослужащие подразделения военной полиции базы отразили воздушную атаку. Двигаясь на бронеавтомобиле «Тигр» по сложному рельефу, военные полицейские отработали практические действия со стрельбой по уничтожению низколетящей цели БпЛА «противника», применив недавно поступившие на вооружение крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес».

Пулемёт 12,7-мм НСВ «Утёс» предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. В качестве боеприпасов пулемета используются патроны с бронебойно-зажигательными Б-32, бронебойно-зажигательными трассирующими БЗТ-44 и зажигательными мгновенного действия МДЗ пулями. Также пулемет применяется военной полицией ЮВО для ведения дополнительной воздушной обороны командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

Уникальность пулемета НСВ «Утес» на зенитном станке заключена в возможности его использования по наземным и по воздушным целям одновременно.

Также войсковые подразделения военной полиции базы оснащены современным стрелковым оружием, новейшей военной экипировкой «Колпак», «Черепаха» и спецсредствами.

Подразделения военной полиции предназначены для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка внутри воинских частей, сопровождения и охраны колонн военной и специальной техники на полевых выходах и сборах, а также для охраны особых объектов.

В Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие автомобильного ремонтного подразделения российской военной базы впервые отработали эвакуацию условно поврежденной техники, используя новейшие ремонтно-эвакуационные машин РЭМ-КЛ.

По замыслу учения, противник вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения. После чего военнослужащим предстояло провести эвакуацию техники в условиях огневого воздействия.

На полигоне Нагвалоу специалисты с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода «Урал» в кратчайшие сроки провели эвакуацию повреждённых машин на полевой сборный пункт восстановления технического состояния.

Также в ходе учения личный состав ремонтного подразделения выполнил нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъёмным устройством грузоподъемностью до 3 т, лебедкой и электросваркой, при помощи которых в короткие сроки выполняются транспортировка вышедшей из строя военной техники и ремонтные работы по восстановлению её боеспособности. В автономном режиме проводится широкий перечень работ по техническому обслуживанию в полевых условиях.

Всего в учении на горном полигоне было задействовано около 20 единиц современной специальной техники. Партия новейших машин РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 поступила в подразделения военной базы ЮВО в прошлом году/

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках проверки за зимний период обучения отработали в ночное время тактические действия с боевой стрельбой в наступлении и в обороне на горном полигоне Цабал.

В ходе контрольных мероприятий мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками базы в условиях горно-лесистой местности отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного огнестрельного оружия АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3. Также военнослужащие в ходе марша преодолели зоны условного заражения.

В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка» на базе бронетранспортеров БТР-80.

Также военнослужащим предстоит выполнить боевые стрельбы по движущимся и стоящим мишеням из различного вооружения, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, слаженности подразделений и навыков военнослужащих по эффективному выполнению задач в любых условиях обстановки, погоде и климате.

Военнослужащие разведывательного подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках лагерного сбора в условиях горно-лесистой и прибрежной местности прошли специальную улучшенную полосу препятствий.

Учебный комплекс представлен маршрутом протяженностью более километра по пересеченной горной и прибрежной местности и состоит из 23 участков-сооружений и препятствий.

Полоса усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Новые эффекты позволили еще больше приблизить обстановку при выполнении учебных задач к условиям реального боя.

Военнослужащие преодолевали задымленный участок местности, водную переправу, участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 м, подъем по отвесной скале, а также выполняли задачи на скалодроме.

Кроме того, разведчики сдали экзамены по армейскому рукопашному бою и использованию современных комплексов разведки, управления и связи«Стрелец», отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, устроению засад.

Всего в лагерном сборе было задействовано более 60 единиц военной техники Южного военного округа, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины «Дозор».



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