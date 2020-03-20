Весенний призыв: Оккупанты отправят на военную службу 3,3 тысячи крымчан

08:20 06.04.2020   Крым

На Крымской военно-морской базе Черноморского флота страны-агрессора личный состав дежурных подразделений провёл учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на объекты флота. 

Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу неизвестная группа проникла на территорию одной из воинских частей КВМБ и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения по сигналу тревоги вступил в учебный бой с условным противником и заблокировал «диверсантов» в здании до прибытия группы усиления.

Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ выполнило штурм здания и произвело задержание ДРГ.

В учении было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники. Все группы дежурного подразделения выполнили нормативы сбора и прибытия к назначенному месту и успешно применили полученные в ходе боевой подготовки навыки действий в различных ситуациях.

В оккупированных Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года граждан на военную службу. Всего с территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы порядка 3,3 тысяч человек.

В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия. Большая часть молодого пополнения отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов.

С прибывающим молодым пополнением будет проведен комплекс карантинных мероприятий. На 14 дней личный состав будет размещён в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года.



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