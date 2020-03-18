У НАТО повідомили подробиці нових ініціатив щодо України та Грузії
|17:04 04.04.2020
|Украина
Нові ініціативи НАТО у відносинах з Україною і Грузією зміцнять їх сумісність з Північноатлантичним альянсом.
Про це йдеться у письмовій відповіді пресофісу НАТО на запит Укрінформу щодо подробиць пакету заходів, ухваленого у четвер на телеконференції міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу.
«Міністри закордонних справ НАТО ухвалили подальші ініціативи, що зміцнюють партнерство з Грузією та Україною. Це є частиною відповіді НАТО на розвиток ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні. Грузія зможе брати участь у проєктах, які були запропоновані Україні - таких як Регіональна програма безпеки авіаційного простору (Regional Airspace Security Programme) та платформа НАТО - Україна з протидії гібридній війні (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Україна зможе брати участь у заходах Школи з розбудови оборонних інституцій (Defence Institution Building School) та у діяльності Спільного центру з тренування та оцінки НАТО - Грузія.
«Ми також збільшимо участь обох країн у навчаннях, що відбуваються під егідою країн-союзниць і НАТО в регіоні Чорного моря, для розвитку спроможностей та взаємосумісності», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи для подальшого поглиблення партнерства з Україною і Грузією.
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