По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 2, 3 и 4 апреля прошли следующие мероприятия:



1. Снайперы соединения спецназа ЮВО, дислоцированного на Кубани, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения впервые сдали зачет по владению приемами контрснайперской борьбы в условиях горно-лесистой местности.

Военнослужащие осуществляли поиск и наблюдение, скрытно перемещались по местности и производили точечные выстрелы в условиях воздействия снайперов «противника».

Разведка целей и определение расстояния до них осуществлялась с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3 и тепловизионных прицелов 1П-140-2.

На контрольных занятиях личный состав также выполнил боевые стрельбы из снайперских винтовок СВД-М и СВ-98. Максимальная дальность до мишеней составляла 1200 м.

2. Более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в соединения и воинские части Южного военного округа в текущем году.

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания», где осваиваили тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовку, военную топографию на базе учебных центров военного округа.

Количество воинских частей, комплектуемых военнослужащими по контракту, растет. Контрактников направляют в подразделения армейского спецназа, разведки, экипажи боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также в отдельные подразделения ПВО, связи и радиоэлектронной борьбы.

В настоящий момент прием заявлений для желающих поступить на военную службу по контракту организован на странице официального сайта Минобороны России. Также дистанционно кандидаты могут пройти предварительное профессиональное тестирование.

Всего в 2020 году на военную службу по контракту в войска ЮВО планируется отобрать около 20 тыс. граждан.

3. Гаубичный дивизион вновь сформированного мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, оснащен 152-мм гаубицами «Мста-Б».

Новые буксируемые орудия артиллеристы освоили в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии в марте текущего года. В настоящее время расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют зачетные стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Гаубица «Мста-Б» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – до 30 км. Расчёт орудия составляет 8 военнослужащих.

Всего с начала года в войска ЮВО поступило более 110 единиц современных видов вооружения и военной техники.

4. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, выполнили первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне Капустин Яр.

Расчеты комплексов уничтожили две скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. Цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет.

Личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Стрельбы стали завершающим этапом лагерного сбора зенитчиков в Астраханской области, в которых было задействовано 50 единиц вооружения и военной техники.

5. Боле ЮВО задействовано в двусторонней тренировке по управлению авиацией и войсками ПВО.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова группировки авиации и противовоздушной обороны провели воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Астраханской области.

Планом учения предусматривался вывод авиации из-под удара с аэродромов в Ростовской области, на Кубани и в Крыму с выполнением перебазирования на оперативные аэродромы в Астраханской области.

Группировки ВВС и ПВО отработали отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов учебных центров Капустин Яр и Ашулук. В боевом применении совершено более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

При отражении ударов крылатых ракет в морской зоне авиация отработала совместно с корабельными группами Черноморского флота.

В двусторонней командно-штабной тренировке, которая проходит в период с 30 марта по 3 апреля, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

6. Летчики новейших штурмовиков Су-25СМ3 соединения ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, в ходе летно-тактического учения отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет в дневное и ночное время.

При выполнении лётно-тактических заданий летный состав отработал способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики ЮВО применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

Полеты проводились в рамках плановых контрольных занятий за зимний период обучения. Всего было задействовано 12 самолетов новейшей модификации.

7. В Северной Осетии на полигоне Тарское началось двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Таким образом командование впервые оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

В рамках учения две ротные тактические группы совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон. В ходе розыгрыша тактических действий группы будут действовать друг против друга в обороне и наступлении.

Комиссия объединения оценит умение командиров применять боевой опыт современных вооруженных конфликтов при выполнении учебно-боевых задач. Командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

Тактическое учение проходит с привлечением комплексов беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС И ПВО ЮВО, а также в учении задействованы танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометы 2Б11.

7. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» зенитного ракетного соединения ЮВО провел учение по противовоздушной обороне черноморского побережья на Кубани.

В ходе выполнения учебно-боевых задач условные цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками ракет при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировались при помощи электронного оборудования ЗРПК и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов отработали борьбу с низколетящими воздушными средствами условного противника, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.

Учение ракетного соединения проведена в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Всего в учении было задействовано свыше 40 единиц специальной техники и крупнокалиберного вооружения ПВО ЮВО.

8. Личный состав инженерного полка ЮВО, дислоцированного на Кубани, в рамках контрольных занятий за зимний период обучения оборудовал более 2 км траншей и ходов сообщения, задействовав для этого около 15 единиц специальной техники.

Для розыгрыша практических действий войск на полигоне Молькино также установлено несколько сотен имитационных средств общим весом более 3 т, оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 80 км колонных путей для выдвижения и маневра войск.

В ходе контрольных занятий инженерно-саперные подразделения с применением искателя неконтактных взрывных устройств ИНВУ «Коршун-3М» и защитных общевойсковых комплектов разминирования ОВР-2 отработают разминирование учебных минных полей.

Всего в плановых занятиях задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) ЮВО.

9. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО в рамках тактико-специального учения развернули мобильные посты РХБ защиты на Северном Кавказе и в Закавказье.

Мобильные посты обеспечат РХБ разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники подразделений, совершающих марши в районы проведения учений, а также сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Используя машины химической разведки РХМ-6, специалисты РХБ защиты в индивидуальных средствах защиты осуществляют забор проб воздуха, воды и грунта для выявления источников условного заражения местности на маршрутах движения колонн в республиках Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан и Южная Осетия.

В специальных учениях задействована военная и специальная техника, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У.