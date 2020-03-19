Україна відправляє в Італію медиків для допомоги у боротьбі з пандемією

20:41 03.04.2020   Украина

Україна відправляє в Італію бригаду медиків для допомоги у боротьбі з пандемією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, відповідний указ підписав сьогодні Володимир Зеленський.

Бригаду українських медиків відправляють до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частину лікарів, які увійдуть до бригади, визначить Міністерство охорони здоров’я України, ще частину – Міністерство внутрішніх справ.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – зазначив Володимир Зеленський.

Україна забезпечуватиме медикам оплату та захист, Італія – проживання та харчування.

Президент зазначив, що лікарі "матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски". Частину засобів захисту надаватиме Італія.

У повідомленні додають, що наступного тижня планується також поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої "визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку".

Нагадаємо, про намір відправити українських медиків для допомоги Італії президент оголосив 1 квітня.

В Італії станом на 2 квітня кількість померлих від коронавірусу зросла до 13 915 осіб, за останню добу померли 760 пацієнтів. Рівень нових випадків захворювання та смертності за останні дні залишається стабільним.

Як повідомив на початку тижня заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піка епідемії. За його словами, за тиждень або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.



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