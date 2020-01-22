Круїзні компанії скасували частину суднозаходжень в Одеський порт через пандемію COVID-19.

Як повідомила прес-служба адміністрації порту, згідно з прогнозами, в поточному році мав відбутися прорив у круїзному судноплавстві, передає УНІАН.

Зокрема, згідно з попередніми заявками, очікувалося 11 заходжень круїзних лайнерів у порт.

«Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Перше судно - німецької компанії «Phoenix Reisen» - «MS Albatros», яке мало зайти в Одесу 4 травня, скасувало візит», - повідомили в прес-службі. Уточнюється, що ця компанія призупинила всі операції до 11 травня поточного року. Друга компанія - «Aegean Experience Maritime Company», судно якої «Aegean Odyssey» планувало відвідати Одесу 10 травня, призупинила всі маршрути до червня. Як зазначив начальник адміністрації Одеського порту Руслан Сахаутдінов, для відновлення круїзного судноплавства на Чорному морі адміністрація порту в 2018-19 роках провела численні переговори з провідними гравцями круїзного бізнесу.

«На жаль, всі наші зусилля перекреслив коронавірус», який обрушився на світ, - підкреслив Сахаутдінов. За його даними, порти Констанца (Румунія), Варна (Болгарія) та інші теж отримують вимушені відмови на круїзні суднозаходження. «Турецький Стамбул, який готувався до відкриття в квітні найбільшого круїзного терміналу на Чорноморському узбережжі «Галатапорт», планує відкласти запуск проекту. А всього новий термінал Туреччини планувало відвідати 61 круїзне судно. Однак поступово їх кількість скорочується», - повідомив Сахаутдінов.

За його словами, німецька компанія «Phoenix Reisen» поки що не скасовувала ще два суднозаходження в Одесу - лайнера «MS Amera» - 11 червня і 9 вересня. Крім того, є надія, що 15 жовтня порт відвідає судно «Aegean Odyssey». У липні-жовтні очікується візит в Одеський порт й інших заявлених суден. Зазначається, що на круїзну індустрію дуже сильно впливають політичні та геополітичні зміни.

Але ніхто не очікував, що світ буде охоплений пандемією, а одним з перших відреагував на неї саме круїзний бізнес. Починалася проблема з падіння попиту на всі види путівок, перегляду круїзними компаніями маршрутів - виключалися заходження і в Азіатський регіон, потім - в італійські порти. «Але дуже скоро ці заходи виявилися недостатніми, і тоді почалося масове закриття круїзних ліній», - пояснили в порту.

Однією з перших постраждала компанія «Princess Cruises», якій довелося поставити на карантин 2 своїх судна - лайнер «Diamond Princess» простояв на якорі в Японії більш як 2 тижні. Потім другий круїзник - «Grand Princess» став на простий біля берегів Каліфорнії, коли на борту було виявлено перших хворих. «Princess Cruises» вжила оперативних заходів: з 12 березня на 2 місяці повністю припинила всі маршрути.

Аналогічну тактику застосували й інші світові гравці круїзного ринку. Наприклад, «Royal Caribbean Cruise Line», «Celebrity Cruises» і «Azamara» припинили операції по всьому світу з 13 березня. Як наголошується, ці всесвітньо відомі компанії планують відновити роботу 12 травня 2020 року, а «Costa Cruises» припиняє операції до 30 квітня. «Fred Olsen Cruise Line» зупинила всі океанські круїзи до 23 травня. «Silversea Cruises» планує повернутися до роботи не раніше 13 травня, «TUI Cruises» скасувала всі круїзи до 3 травня.

В 2013 році в Одеський морський порт було 106 суднозаходжень круїзних лайнерів, в 2014 році - 28, у 2015 році - 13, у 2016 році - 5, у 2017 році - один, а 2018 році - жодного лайнера під іноземним прапором. У 2020 році порт планував 11 разів прийняти морські круїзні лайнери.



