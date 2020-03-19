Громадянин України, який раніше мешкав у Криму, заявив, що при заповненні бланка на отримання банківської карти в Ощадбанку в графі громадянство був зазначений як громадянин "Вільної економічної зони "Крим".

Про це повідомляє "Крымская правозащитная группа", передає Укрінформ.

Документ з таким записом "Крымской правозащитной группе" надав громадянин України, колишній житель Криму, який тепер проживає в Києві. У березні 2020 року він звернувся до банку для отримання банківської картки, маючи довідку ВПО (внутрішньо-переміщеної особи). У заяві на отримання співробітник Ощадбанку записала його як громадянина неіснуючої країни «економічна зона "Крим".

"Коли співробітник банку дала мені підписати цей документ, навіть не знав, що сказати. Операціоніст, можливо, не знає, що такої країни, як "економічна зона Крим", не існує. Але ж банківські документи і бланки при розробці повинні проходити перевірку юридичної служби. Невже юристи в Ощадбанку не розуміють, що такого громадянства просто не може бути! Нас кримчан знову дискримінують і принижують. Коли ж це закінчиться?" - цитує обуреного кримчанина Кримська правозахисна група.

У КПГ нагадали, що відповідно до чинного законодавства, кримчанам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, банки не мають права відмовляти в наданні своїх послуг.

У той же час керівник КПГ Ольга Скрипник вважає, що прийнятий у 2014 році закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" призвів до того, що громадяни України з місцем реєстрації на території Криму, визнані "нерезидентами", і їх можливості користуватися банківськими послугами істотно обмежені. Крім того, статус "нерезидентів" обмежує таких громадян в отриманні пенсійних і соціальних виплат, нотаріальних послуг.

Кримська правозахисна група разом з іншими організаціями вже кілька років закликає скасувати цей закон.

Укрінформ звернувся за коментарем до Ощадбанку.

Як повідомлялося, 17 березня 2020 року Нацбанк України вніс зміни до своєї постанови № 699 від 3 листопада 2014 року і частково спростив доступ кримчан до фінансових послуг, скасувавши спеціальні норми щодо застосування валютного законодавства до них. Але в інших питаннях статус "нерезидента" поки що зберігається.

Правозахисні організації рекомендували розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування закону України про вільну економічну зону "Крим" з одночасним прийняттям нового закону, "який регулюватиме питання здійснення економічної діяльності з урахуванням окупації Криму, а не фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання".