Через низькі ціни на нафту бюджет РФ недоотримав $290 млн за місяць — російський Мінфін
|19:41 03.04.2020
|Россия
Державний бюджет Росії недоотримав 22 мільярди рублів (близько 290 мільйонів доларів) у березні 2020 року через те, що закладені у бюджет ціни на нафту були вищими за фактичні ціни.
Про це повідомляє пресслужба російського Міністерства фінансів, передає Громадське.
При цьому, у російському уряді очікують, що ситуація з бюджетними доходами від експорту нафти погіршиться ще більше протягом квітня. Так, за підсумками квітня 2020 року у російському уряді розраховують недоотримати 55,8 мільярда рублів або близько 730 мільйонів доларів.
Таким чином, за два місяці низьких цін на нафту Росія недоотримає понад 1 мільярд доларів.
Напередодні ціни на російську нафту сорту Urals взагалі впали до 10 доларів за барель — її експорт став збитковим, адже витрати компаній-експортерів на транзит російської нафти трубопроводами до Європи та на сплату експортного мита перевищили рівень ринкової ціни.
Ще на цю тему:
Експортна ціна російської нафти стала негативною
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
Цена российской нефти Urals опустилась до минимума с июня 1999 года
Ціна на нафту WTI вперше з 2002 року впала до $20 за барель. Вартість Brent також впала до $23,5 за барель
Обвал нефти только начинается, — Goldman Sachs Group Inc
Трамп поддержал Саудовскую Аравию в нефтяной войне против России
Росія перегляне бюджет через обвал цін на нафту
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Российская нефть Urals рухнула ниже $20
Поставки российской нефти в Европу практически остановились
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent