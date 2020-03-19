Державний бюджет Росії недоотримав 22 мільярди рублів (близько 290 мільйонів доларів) у березні 2020 року через те, що закладені у бюджет ціни на нафту були вищими за фактичні ціни.

Про це повідомляє пресслужба російського Міністерства фінансів, передає Громадське.

При цьому, у російському уряді очікують, що ситуація з бюджетними доходами від експорту нафти погіршиться ще більше протягом квітня. Так, за підсумками квітня 2020 року у російському уряді розраховують недоотримати 55,8 мільярда рублів або близько 730 мільйонів доларів.

Таким чином, за два місяці низьких цін на нафту Росія недоотримає понад 1 мільярд доларів.

Напередодні ціни на російську нафту сорту Urals взагалі впали до 10 доларів за барель — її експорт став збитковим, адже витрати компаній-експортерів на транзит російської нафти трубопроводами до Європи та на сплату експортного мита перевищили рівень ринкової ціни.