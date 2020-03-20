В пятницу, 3 апреля, несмотря на распространения коронавирусной инфекции, в оккупированном Крыму проводят очередные незаконные военные учения, в ходе которых лётчики отрабатывали организацию выполнения боевых упражнений с наступательными и оборонительными целями. Было задействовано более 20 самолётов.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"По замыслу учения, силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера. Подразделения в наступлении стремятся к завоеванию господства в воздухе, отрабатывают нанесение бомбовых и ракетных ударов по мишенным позициям на межвидовом полигоне Опук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двустороннем учении авиации ЮВО задействовано более 20 самолётов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Напомним, что в оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения, пропаганда военной службы и призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Проводимые российскими военными учения разрушают экосистему полуострова и являются грубым нарушением международного права.

Ранее НАТО в своем заявлении по Крыму осудил продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и выразил обеспокоенность усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в регионе Черного моря.