По прошествии двух суток поиски пилота Су-27 были прекращены. Напоминаем, 25 марта многоцелевой истребитель Су-27 минобороны оккупантов пропал с радаров в 50 км от берегов Крыма. Поиски пилота продолжались всего двое суток и не увенчались успехом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы оккупантов, передает Флот2017.

Поиск проходил на площади 350 квадратных миль. В поисковой операции принимали участие 11 кораблей и судов ЧФ, погранслужбы ФСБ и гражданские суда. В воздухе поиск вели четыре вертолета, и беспилотники.

«Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолета», – заявил представитель поисково-спасательной группы.