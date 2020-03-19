В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу
|18:21 03.04.2020
|Украина
В Одеській області кількість випадків коронавірусу збільшилася до 22.
Про це повідомили в Одеському штабі по боротьбі з коронавірусом в Telegram, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що 3 квітня лабораторним центром Моз в Одесі підтверджені 4 нових випадки COVID-19.
"Діагноз підтверджений у жительки села Усатово 1986 р. р., двох жителів Подільська: чоловіки і жінки 1981 р. н. і 1966 р. н. відповідно, і жителя Одеси 1966 р. н. За словами пацієнтів, тільки один з них приїхав з країни ЄС", - повідомили в штабі.
На даний момент всі нові пацієнти госпіталізовані, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в межах карантину заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без маски або респіратора, а також документів.
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