Кабінет міністрів на час карантину в Україні зобов'язав приїжджих з окупованого Криму і районів Донбасу проходити обсервацію.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що обов'язковій обсервації підлягають громадяни, які добровільно виявили таке бажання, а також порушники, які двічі порушили умови самоізоляції. Також обсервації підлягають ті, хто мали контакти з зараженими COVID-19 або мають симптоми і при цьому відмовляються від медичного обстеження.

Крім того, обсервацію будуть проходити особи, які перетинають державний кордон, а також жителі тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, які в'їжджають на підконтрольну територію. Термін обсервації становить 14 днів.

При цьому Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції доручено забезпечити охорону порядку на об'єктах обсервації, контроль за дотриманням режиму обсервації і посилити патрулювання громадських місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд вимагає виставити блокпости між усіма областями. Заходи безпеки посилюються для запобігання поширенню коронавірусу.