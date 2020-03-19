У Росії через коронавірус до 21 червня заборонили проводити вибори та референдуми
|17:41 03.04.2020
|Россия
Центральна виборча комісія Росії перенесла всі виборчі кампанії та вибори в регіонах, а також референдуми, які були призначені в країні на період з 5 квітня по 21 червня.
Як повідомляє "Настоящее время", всього через епідемію будуть перенесені 94 виборчі кампанії, в тому числі голосування за "путінських" поправках до Конституції РФ, передає УНІАН.
"З урахуванням поточної ситуації в країні і в цілях забезпечення здоров'я та безпеки громадян вважаємо за необхідне відкласти всі вибори і референдуми, які були призначені або плануються у найближчі місяці, – аж до поліпшення епідеміологічної обстановки в країні", – повідомила глава ЦВК Елла Памфілова.
Раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що наділяє виборчі комісії правом переносити проведення виборів і референдумів в разі введення режиму НС або режиму підвищеної готовності.
Режим НС по всій Росії не введений, але, згідно з документом, ЦВК РФ може відкладати проведення голосування, якщо такий режим підвищеної готовності введений в декількох регіонах країни.
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