Євродепутати стривожені ідеями позбавити РФ санкцій під прикриттям пандемії

17:21 03.04.2020   Украина

Троє депутатів Європарламенту звернулись з листом до керівництва Єврокомісії, висловивши занепокоєння щодо нещодавніх ідей довкола зняття санкцій ЄС з Росії на тлі пандемії коронавірусу. 

Лист, підписаний литовським євродепутатом Андрюсом Кубілюсом, співголовою парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Вітольдом Ващиковським і главою неформальної групи друзів європейської України Петрасом Ауштревічусом, є у розпорядженні "Європейської правди". 

Євродепутати адресували лист президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю і єврокомісару з питань розширення ЄС Оліверу Варгеї. 

"З глибоким занепокоєнням ми звертаємо вашу увагу на останні ідеї, озвучені Генеральним секретарем ООН та деякими іншими політичними лідерами, закликаючи переглянути режими санкцій ЄС", - пишуть вони.

Депутати підкреслюють, що ці ініціативи перегукуються із заявами глави комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева, який закликав скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту і загрозою глобальної економічної кризи. Аналогічні ідеї висунув Владімір Путін під час недавньої відеоконференції лідерів G20. 

Депутати нагадують, що санкції ЄС щодо Росії були прийняті через грубе порушення нею міжнародних норм, коли вона почала гібридну війну проти України та незаконно анексувала Крим. Передумови для скасування санкцій визначені мінськими угодами, які РФ досі не виконала. 

"Зміна санкційних режимів або їх скасування - це не гуманітарна акція, а скоріше прихильність до авторитарних режимів, які продовжують пригнічувати свободи і порушують верховенство права. 

Це означало б розворот від цінностей ЄС і відмову від підтримки тих людей, які продовжують боротися за демократію", - заявили євродепутати. 

Тому євродепутати закликають Єврокомісію дуже ретельно розглядати будь-які ініціативи щодо початку обговорення ослаблення чи скасування діючих санкційних режимів і не підтримувати їх.

Крім того, вони просять керівництво ЄС посилити тиск на російську владу з чіткою вимогою негайно припинити бойові дії на лінії розмежування на Донбасі, аби дозволити українському уряду і міжнародним організаціям подбати зупинку поширення пандемії COVID-19 на цих територіях.

Нагадаємо, напередодні Україна заблокувала ініційований Росією проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачала скасування санкцій.



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