На Керченському мосту майже на 50% знизився транспортний потік після запровадження карантинних заходів.

Як повідомила заступник голови підконтрольного Москві уряду анексованого Криму Юлія Жукова, вантажні автомобілі, які провозять медичні препарати, продукти і будматеріали, пропускають через міст без перешкод, передає Радіо Свобода.

Вона сказала про це на засіданні оперативного штабу з протидії поширення інфекції в Криму 3 квітня.

«З урахуванням запроваджених обмежень на Керченському мосту спостерігається значне зниження потоку машин. Станом на 31 березня в обох напрямках через міст проїхала 6 301 машина 1 квітня – 5 126, на вчора – 3 359 машин. На 46% у нас відзначається падіння, причому на в’їзд до Криму падіння на 47%, на виїзд – 46%», – сказала Жукова.

Для контролю всіх, хто в’їжджає на півострів через Керченський міст 2 квітня почав роботу блокпост. Там чергують представники МВС Росії, Росгвардії, Росспоживнагляду, підконтрольного Росії МОЗ Криму та військові медики. Вони вимірюють всім температуру і збирають особисті дані.

У Криму з 3 по 6 квітня заборонили виходити з дому, крім екстрених випадків.