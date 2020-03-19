Карантин: автопотік у Крим через Керченський міст скоротився майже вдвічі
|17:01 03.04.2020
|Крым
На Керченському мосту майже на 50% знизився транспортний потік після запровадження карантинних заходів.
Як повідомила заступник голови підконтрольного Москві уряду анексованого Криму Юлія Жукова, вантажні автомобілі, які провозять медичні препарати, продукти і будматеріали, пропускають через міст без перешкод, передає Радіо Свобода.
Вона сказала про це на засіданні оперативного штабу з протидії поширення інфекції в Криму 3 квітня.
«З урахуванням запроваджених обмежень на Керченському мосту спостерігається значне зниження потоку машин. Станом на 31 березня в обох напрямках через міст проїхала 6 301 машина 1 квітня – 5 126, на вчора – 3 359 машин. На 46% у нас відзначається падіння, причому на в’їзд до Криму падіння на 47%, на виїзд – 46%», – сказала Жукова.
Для контролю всіх, хто в’їжджає на півострів через Керченський міст 2 квітня почав роботу блокпост. Там чергують представники МВС Росії, Росгвардії, Росспоживнагляду, підконтрольного Росії МОЗ Криму та військові медики. Вони вимірюють всім температуру і збирають особисті дані.
У Криму з 3 по 6 квітня заборонили виходити з дому, крім екстрених випадків.
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