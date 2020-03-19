В Україні осіб, котрі порушили самоізоляцію двічі, примусово відправлятимуть в обсерватор
|16:41 03.04.2020
|Украина
Кабінет Міністрів України постановив, що обов'язковій госпіталізації до обсерваторів, які визначають обласні, Київська міська державна адміністрації, підлягають особи, які не можуть дотримуватися вимог самоізоляції, а також ті, хто двічі порушив умови самоізоляції.
Відповідні зміни до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19" уряд затвердив 2 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Окрім того, обов'язковій обсервації підлягають особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування Covid-19 і відмовляються від медичного обстеження за направленням лікаря. Дітей до 12 років госпіталізуватимуть разом з одним із батьків.
Термін обсервації становить 14 днів.
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