В окупованому Росією Криму активісту громадської організації «Кримська солідарність» Наріману Теміркалієву у нього вдома співробітники поліції зачитали так зване застереження про проведення мітингів і маніфестацій.

Про це «Кримська солідарність» повідомляє в Facebook, передає Укрінформ.

«Активісту і стримеру «Кримської солідарності» Наріману Теміркалієву, який мешкає в Бахчисарайському районі, співробітники поліції принесли застереження. Про це після візиту заявив сам активіст», - йдеться у повідомленні.

За словами Теміркалієва, співробітник поліції, який прибув до нього додому, вручив йому застереження «у зв'язку з тим, щоб я не брав участі ні в яких несанкціонованих заходах, таких як мітинги, хода тощо, на що я, посилаючись на ст. 51 Конституції РФ, відмовився давати будь-які пояснення».

«Я вважаю, що це є тиском на мене як на активіста «Кримської солідарності» і тиском на всіх тих, кому приходять такі застереження. Більше того, це є тиском на всіх тих, хто не згоден з сьогоднішньою несправедливістю щодо кримських татар, кримських мусульман. Все це робиться для того, щоб залякати наш народ», - прокоментував Наріман Теміркалієв.

Раніше активіст був затриманий у Москві в числі 46 кримських татар, які 10-11 липня 2019 року приїхали висловити свій протест у зв'язку з вироком фігурантам бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

На Теміркаліева і решту кримських татар, які пікетували будівлю суду в Москві, було порушено адміністративну справу за ч.5 ст.20.2 КпАП РФ (порушення встановленого порядку проведення мітингу, ходи, демонстрації і пікетування). За результатами судового розгляду всім 46 активістам було призначено штраф.