Позаботьтесь о себе сами: оккупанты объяснили, где взять маски
|15:41 03.04.2020
|Крым
"Правительство" оккупированного Крыма объяснило жителям полуострова, как решить проблему со средствами самозащиты.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане продолжают жаловаться на отсутствие масок в аптеках.
В "правительстве" оккупированного Крыма признали: маски в аптечные сети, действительно, не поступают, но зато они есть в торговых сетях. Каким образом маски попадают к торговцам и почему нельзя наладить снабжение масками государственных аптек, в правительстве предпочитают не уточнять.
Зато настоятельно рекомендуют шить маски самостоятельно: «Они необходимы для выхода в магазины и места общего пользования», – подчеркивают чиновники.
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