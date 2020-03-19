В оккупированном Крыму зовут в коллективные турпоходы в период жесткой самоизоляции

15:21 03.04.2020   Крым

Несмотря на запрет туристической деятельности до 1 июня и настойчивые рекомендации выходить из дома только в случае крайней необходимости, в оккупированном Крыму зазывают в коллективные походы, утверждая, что именно так можно уберечься от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно "указу" Сергея Аксенова жителям  запрещено выходить из дома, за исключением обращения к врачу, похода в ближайший магазин за продуктами и выгула собаки. В этих условиях большинство крымских турсообществ и отдельные экскурсоводы отменили все свои походные планы на неопределенное время. Однако есть те, кто собирается отправиться в походы большой компанией и даже заработать на этом деньги.

Так, на странице одного из популярных местных турсообществ в социальных сетях появилось приглашение совершить в ближайшие выходные, 4 и 5 апреля соответственно, незабываемые однодневные прогулки.

«Мы с радостью сообщаем, что в Крыму, не было зарегистрировано ни одного нового случая заразы (3 апреля стало известно о двух новых случаях – прим. РИА «Новый День»)! В первую очередь, это связано с тем, что солнечный климат с горным воздухом сам по себе хорошо дезинфицирует. Мы делаем правильно, что укрепляем иммунитет и бываем на свежем воздухе вдали от людей. В эти выходные мы отправимся в горы», – оптимистично сообщают организаторы.

В субботу потенциальным желающим предлагается посетить Караби-яйлу (Белогорский район). " Именно там, на удалении от цивилизации, сохранилось много интересного», – интригуют организаторы.

В воскресенье "коммерсанты" от туризма собираются погулять по Алимовой балке (Бахчисарайский район) с осмотром стоянки первобытного человека, «таврских ящиков» и подъемом на гору Курушлюк. При этом активно зазывают в свою компанию родителей с детьми. «Заботливые организаторы» предлагают клиентам забрать их прямо от дома чтобы те, не путешествовали автобусами, которые, кстати, отменены. За все услуги, разумеется, надо заплатить.

При этом на замечания в комментариях о введении запрета на посещение лесов до 20 апреля, запрете массовые мероприятия, настоятельных рекомендациях о соблюдении режима «самоизоляции» и временном ограничении экскурсионной и туристической деятельности, организаторы походов ссылаются на якобы не конкретные формулировки в законодательных документах, которые не позволят применить к участникам походов штрафные или иные санкции, или попросту отшучиваются.

Отметим, что в одном из пунктов указа от 1 апреля 2020 года № 89-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» значится рекомендация гражданам ограничить поездки, «в том числе в целях туризма» до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Однако, судя, по насыщенной походной программе на апрель, выложенной в группе, придерживаться их тоже никто не собирается.
 



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