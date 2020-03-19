Число обращений в социальные органы оккупированного Крым за сутки увеличилось в 5 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попросить помощи могут все одиноко проживающие крымчане в возрасте 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, входящими в группу риска. Таким гражданам можно рассчитывать на бесплатную доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости (но подразумевается, что непосредственно за товары люди платят сами).

По словам Константинова, все чаще поступают просьбы не о бесплатной доставке, а бесплатных продуктах: «У людей закончились деньги», – резюмировал Константинов.

