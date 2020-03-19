У Росії одразу три губернатори подали у відставку після того, як президент країни Володимир Путін заявив про передачу регіонам повноважень по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Настоящее время", передає УНІАН.

Напередодні заяву про відставку подав губернатор Камчатського краю Володимир Ілюхін. Він заявив, що звільняється у зв'язку з переходом на нову посаду. Губернатором він працював з 2011 року.

Відставка Ілюхіна стала третьою за вчорашній день. До нього про складання повноважень заявили ще двоє губернаторів - глава республіки Комі Сергій Гапліков і глава Архангельської області Ігор Орлов. Це сталося через кілька годин після звернення Володимира Путіна до росіян, в якому президент РФ заявив про продовження до кінця квітня режиму "неробочого тижня" у Росії через спалах COVID-19.

Також Путін оголосив про передачу повноважень щодо введення режиму надзвичайної ситуації на регіональний рівень, щоб саме регіональна влада визначала, хто саме з підприємств буде працювати під час режиму карантину, а хто ні, і які саме обмежувальні заходи в регіоні будуть вводитися.

Коментуючи відставку, Гапліков повідомив, що вирішив звільнитися "після довгих і серйозних роздумів". Його повноваження спливали в 2021 році.

Орлов очолював область з 2012 року. Архангельський губернатор входив в п'ятірку з найбільш низькою оцінкою діяльності – на цьому позначалися не тільки протести проти звалища в Шиєсе, але і провал вибудуваної ним системи управління регіоном.



