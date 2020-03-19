У РФ три губернатори подали у відставку після того, Путін дав їм повноваження на боротьбу з коронавірусом
|14:41 03.04.2020
|Россия
У Росії одразу три губернатори подали у відставку після того, як президент країни Володимир Путін заявив про передачу регіонам повноважень по боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомляє "Настоящее время", передає УНІАН.
Напередодні заяву про відставку подав губернатор Камчатського краю Володимир Ілюхін. Він заявив, що звільняється у зв'язку з переходом на нову посаду. Губернатором він працював з 2011 року.
Відставка Ілюхіна стала третьою за вчорашній день. До нього про складання повноважень заявили ще двоє губернаторів - глава республіки Комі Сергій Гапліков і глава Архангельської області Ігор Орлов. Це сталося через кілька годин після звернення Володимира Путіна до росіян, в якому президент РФ заявив про продовження до кінця квітня режиму "неробочого тижня" у Росії через спалах COVID-19.
Також Путін оголосив про передачу повноважень щодо введення режиму надзвичайної ситуації на регіональний рівень, щоб саме регіональна влада визначала, хто саме з підприємств буде працювати під час режиму карантину, а хто ні, і які саме обмежувальні заходи в регіоні будуть вводитися.
Коментуючи відставку, Гапліков повідомив, що вирішив звільнитися "після довгих і серйозних роздумів". Його повноваження спливали в 2021 році.
Орлов очолював область з 2012 року. Архангельський губернатор входив в п'ятірку з найбільш низькою оцінкою діяльності – на цьому позначалися не тільки протести проти звалища в Шиєсе, але і провал вибудуваної ним системи управління регіоном.
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