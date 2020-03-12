Уряд Румунії майже напевно відкладе червневі вибори до місцевих органів влади, оскільки спалах коронавірусу виключає створення належних умов для їх проведення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у четвер ввечері оголосив прем'єр-міністр Людовик Орбан.

Румунія, де вірусом заразились 2738 людей і 115 померли, 16 березня оголосила надзвичайний стан, а минулого тижня запровадила жорсткий карантин.

Місцеві вибори в Румунії повинні відбутися наприкінці червня.

"Більшість думок сходяться на тому, що пік спалаху відбудеться у період між 20 квітня і 1 травня, після цього ризики поширення будуть нижчими", - сказав Орбан.

"Майже напевне місцеві вибори не будуть проведені 28 червня. Після консультацій з іншими партіями ми визначимося з датою, коли, з огляду на розвиток спалаху, будуть найкращі умови для проведення виборів", - підкреслив глава румунського уряду.

Додамо, уряд Румунії планує поступово знімати обмеження на пересування людей з середини травня.