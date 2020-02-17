Кулеба запевнив, що Україна продовжує вести переговори з Іраном, щоб отримати "чорні ящики" збитого літака "МАУ"

14:01 03.04.2020   Украина

Україна продовжує вести переговори з Іраном та іноземними партнерами для того, щоб отримати "чорні ящики" збитого літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

"З Іраном переговори тривають. Нині такий час "тихої дипломатії". Ми працюємо над тим, щоб отримати контроль над "чорними ящиками", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр пояснив, що наразі є два треки роботи з Тегераном: дипломатично-юридичний та авіаційно-технічний.

"У сухому залишку: ящики в Ірані, ми їх поки що не отримали, ми проводимо консультації і з Іраном, і з нашими партнерами, насамперед із Канадою, з цього питання. І наша мета номер один - це отримати ящики, мета номер два - чітко виписати й узгодити з Іраном механізми несення юридичної відповідальності за цю трагедію, крок номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпаній "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.



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