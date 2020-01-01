Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня

13:41 03.04.2020   Турция

З огляду на ситуацію, яка складається у світі через поширення корона вірусу, та заходи, що вживаються для протидії цьому, туристичний сезон в Туреччині вирішили відтермінувати до травня.

Про це сказав міністр культури й туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, спілкуючись в ефірі телеканалу CNN Türk, передає Укрінформ.

«Наш прогноз – перенесення (туристичного сезону – ред.) на кінець травня. Це показує поточна ситуація», – зазначив міністр.

На його переконання, туристичний сезон цього року почнеться з активізації внутрішнього туризму, який очікується на свято Рамазан, святкування якого починається 23 травня.

За словами урядовця, прибуток від туристичної галузі торік склав 34,5 млрд доларів США.

Як повідомлялося, за кількістю туристів у 2019-му Туреччина досягнула рекордних показників. Але цьогріч заплановане на середину березня відкриття туристичного сезону не відбулося через світову пандемію коронавірусу.



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