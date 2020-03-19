За останню добу в Росії кількість заражених вірусом COVID-19 зросла на 601 людину, загальна кількість склала 4 149 осіб.

Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

Загальна кількість заражених сягнула 4 149. Напередодні приріст склав 771 осіб, днем раніше — 440.

За добу померли чотири людини (всього 34). Одужали 46 осіб (всього 281).

“За останню добу в Росії зареєстрований 601 випадок нової коронавірусної інфекції в 32 регіонах країни. Всього в країні зареєстровано 4 149 хворих в 78 регіонах, при цьому кількість виписаних пацієнтів збільшилася до 281 людини. За добу видужала 46 осіб: Москва — 28, Самарська область — 5, Республіка Татарстан — 4, Республіка Башкортостан — 4, Пермський край — 2, ХМАО-Югра — 2, Ульяновська область − 1. Також за добу зафіксовано 4 летальних випадки: 2 в Республіці Комі, 1 в Москві, 1 в Пермському краї. За весь період зафіксовано 34 летальних випадки”, — вказано у повідомленні штабу.

Статистика інфікованих COVID-19

Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь.