З п'ятниці, 3 квітня, "влада" Криму зобов'язала жителів окупованого півострова залишатися у своїх будинках за місцем проживання з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це в Facebook повідомляє журналіст Заїр Акадиров, передає Укрінформ.

"З 3 по 6 квітня громадяни на території Криму повинні залишатися за місцем проживання (перебування). Винятки становлять: випадки звернення за екстреною медичною допомогою; похід у найближчий магазин; вигул собак на відстані понад 100 метрів від будинку; винесення сміття, а також походи на роботу, якщо діяльність організації не припинено владою", - повідомляє Акадиров.

За його словами, рух особистого автотранспорту на території Криму з 3 по 6 квітня дозволено тільки при наявності довідки з місця роботи - для того, щоб громадянин міг з дому дістатися до роботи. Інше використання особистих автомобілів тимчасово забороняється.

У зв'язку з цим, інформує журналіст, на севастопольському і сімферопольському напрямках, на Бахчисарайському шосе в напрямку Ай-Петрі, а також на трасі по Великій Ялті будуть встановлені блокпости.

Громадян старше 65 років і тих, у кого є хронічні захворювання, "влада" настійно просить не залишати своє житло.

За останніми даними, повідомляє блогер, у Криму під медичним наглядом за підозрою в зараженні коронавірусом перебувають 3016 осіб. Тільки за попередню добу поступили до лікарень 183 людини, виписано - 72.