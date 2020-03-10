Аппараты ИВЛ, доставленные накануне военным бортом из России в Нью-Йорк, были произведены предприятием, входящим в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который в свою очередь с лета 2014 года находится под американскими санкциями.

На это обратил внимание исследователь из Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, соощает Новая Газета.

По этой причине администрация президента США могла нарушить собственные санкции, допустил в разговоре с РБК советник санкционного управления Минфина США. Управление должно было выпустить внутреннюю специальную лицензию на сделку, связанную с подсанкционным лицом, однако было ли это сделано, пока не сообщалось.

Хотя в Кремле называли отправку грузов «помощью гуманитарного характера», в МИДе впоследствии уточняли, что США оплатили половину их стоимости. Вторую половину оплатил Российский фонд прямых инвестиций, который также находится под санкциями, но уже секторальными — поставки от их имени в США не запрещены (такие ввели в отношении всех «дочек» ВЭБа в 2015 году).

Источник РБК в «Ростехе», куда в свою очередь входит КРЭТ, предположил, что ни США, ни РФПИ не закупали медицинское оборудование напрямую: в день предприятие производит только около 10 аппаратов ИВЛ, и такую партию не смогли бы экстренно произвести. В КРЭТ в свою очередь заявили РБК, что поставляют аппараты только государству. Вероятно, их купили у дилеров со складов, однако ранее The Moscow Times сообщал о больших очередях на аппараты у всех российских оптовиков.

О поставке грузов президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора 30 марта. Американский президент Дональд Трамп называл это решение «очень милым». Ранее в марте, выступая по видеосвязи на саммите G20, президент Владимир Путин предлагал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок, чтобы «вычистить эти вопросы от политической шелухи».